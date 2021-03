“Il cancro… avevo paura del dolore”. L’attrice operata al seno, l’annuncio dall’ospedale dopo l’intervento (Di venerdì 26 marzo 2021) Viaggio all’inferno andata e ritorno. Era il dicembre del 2018 quando L’attrice, sceneggiatrice e regista Sabrina Parravicini ha scoperto di avere un tumore al seno. Da lì è iniziata una lunga e difficile battaglia di cui la scrittrice ha raccontato le diverse fasi attraverso interviste e sui social. D’altra parte Sabrina è una donna abituata a combattere. Suo figlio Nino è affetto dalla sindrome di Asperger. Proprio con suo figlio ha trattato il tema della diversità e della malattia nel documentario “Be kind” del 2017. Qualche tempo fa aveva detto a Vanity Fair: “Si resta a fare i conti con la malattia, con le cure, davanti a un cancro non si scappa più, l’istinto di fuggire è l’ultima cosa. Si resta per combattere, per prendersi cura di sé stessi”. E così ha fatto. Venerdì 26 marzo i suoi follower sono stati ben lieti di leggere i suoi ultimi post. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Viaggio all’inferno andata e ritorno. Era il dicembre del 2018 quando, sceneggiatrice e regista Sabrina Parravicini ha scoperto di avere un tumore al. Da lì è iniziata una lunga e difficile battaglia di cui la scrittrice ha raccontato le diverse fasi attraverso interviste e sui social. D’altra parte Sabrina è una donna abituata a combattere. Suo figlio Nino è affetto dalla sindrome di Asperger. Proprio con suo figlio ha trattato il tema della diversità e della malattia nel documentario “Be kind” del 2017. Qualche tempo fa aveva detto a Vanity Fair: “Si resta a fare i conti con la malattia, con le cure, davanti a un cancro non si scappa più, l’istinto di fuggire è l’ultima cosa. Si resta per combattere, per prendersi cura di sé stessi”. E così ha fatto. Venerdì 26 marzo i suoi follower sono stati ben lieti di leggere i suoi ultimi post. ...

