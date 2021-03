Il canale di Suez è bloccato | l’economia mondiale sta perdendo 340 milioni di euro all’ora

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il blocco deldi, dove martedì 23 marzo 2021 si è arenata una nave portacontainer più lunga di piazza San Pietro, potrebbe costare l’equivalente di 8,16 miliardi dial giorno, pari a 340dil’ora. È la stima “approssimativa” della rivista di settore Lloyd’s List, citata da Bloomberg, e basata su un valore giornaliero di 5,1 miliardi di dollari per le merci dirette a occidente e di 4,5 miliardi di dollari per quelle dirette a oriente. Nel 2020 quasi 19.000 navi sono passate per ilche collega il Mar Rosso con il Mediterraneo , una media di 51,5 navi al giorno. Attualmente, secondo dati compilati da Bloomberg, 185 navi sono in attesa di attraversarlo. Nel, in cui transita circa il 12 percento del commercio globale, sono stati ...

andreabettini : La nave portacontainer che blocca il Canale di Suez vista ieri dal satellite #Sentinel2 di @CopernicusEU - ilpost : Il Canale di Suez è una delle vie marittime più importanti al mondo e ha una storia lunghissima, segnata da competi… - ispionline : Una portacontainer si è incagliata nel Canale di #Suez, bloccando una delle rotte marittime più trafficate al mondo… - riparinigiulia : @GuidoCrosetto Perché lei pensa che sappiano dove sia e quanto sia importante il canale di Suez? - danisailor7 : RT @Dio: Il canale di Suez bloccato da una nave incagliata costa 9,6 miliardi di dollari al giorno. In pratica il capitalismo ha una trombo… -

... però, i rischi per l'economia arrivano dal Covid 19, che ha messo in crisi anche il sistema mondiale del traffico di merci, ma anche da eventi non previsti e non prevedibili: ildiè ...Terzo giorno di missione per disincagliare l'enorme nave portacontainer ferma da martedì a nord del porto didove mentre provava ad attraversare ilè stata colpita da una tempesta di sabbia con venti fortissimi e ha perso la capacità di manovra, secondo quanto ha ricostruito laCanal ...Sono oltre 200 le grandi navi ferme in attesa di poter attraversare il Canale di Suez, il cui transito è ancora impedito dall'arenamento nella via d'acqua egiziana della grande portacontainer Ever ...Era successo solo cinque volte in oltre 150 anni che il Canale di Suez fosse chiuso alla navigazione. Nelle due occasioni più famose (fra 1956 e 1957 e fra 1967 e 1975) i motivi furono politici e mili ...