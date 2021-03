Il blocco di Suez fa paura anche all' Italia

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 26 marzo 2021) Ildel Canale di, ostruito in entrambe le direzioni dalla mega-nave Ever Given da 220mila tonnellate arenatasi martedì mattina, avrà un impatto diretto sui porti europei, e quellini non faranno eccezione. Dalla via che collega il Mar Rosso al Mediterraneo passa infatti il 40% dell’import-export via mare dell’per un valore che nel 2020 è stato pari a 83 miliardi. L’incidente causato dalla portacontainer lunga 400 metri della compagnia taiwanese Evergreen rischia di assestare un altro durissimo colpo alle catene di fornitura già messe in ginocchio dalla pandemia e da allora mai del tutto ritornate in sesto. A spiegarlo all’HuffPost è Silvia Moretto, presidente di Fedespedi e vicepresidente Confetra. “Già prima deldila situazione non era rosea e ...