Il blocco del canale di Suez costa 9,6 miliardi di dollari al giorno (Di venerdì 26 marzo 2021) Il blocco del canale d Suez costa circa 9,6 miliardi di dollari al giorno. A dare questi numeri è la rivista specializzata in trasporto marittimo Lloyd's List, che quantifica il valore del traffico in direzione ovest nella cifra di 5 miliardi, quello in direzione est in quattro miliardi e mezzo. E chissà quindi quanti saranno i miliardi bruciati quando finalmente la nave portacontainer Ever Given riuscirà a essere liberata dopo che martedì mattina, nel pieno di una tempesta di sabbia, si è incagliata nel tratto meridionale del canale di Suez posizionandosi di traverso e ostruendolo completamente.

