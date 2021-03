Ibrahimovic re di Svezia | ' Sono Carl XVII Guztaf' E i tifosi

(Di venerdì 26 marzo 2021) L'attuale re diè Carlo XVI Gustavo . Non si sa (ancora) come abbia preso l' autoproclamazione dia suo successore dopo il ritorno nella nazionale svedese e la vittoria di ieri sera ...

UEFAcom_it : Zlatan Ibrahimovic di nuovo con la maglia della Svezia ???? #WCQ - DiMarzio : #Ibrahimovic torna a vestire la maglia della #Svezia e lo fa... a modo suo - DiMarzio : #Ibrahimovic, il rinnovo con il #Milan e la commozione in conferenza stampa: le sue parole - giornaleradiofm : Calcio: Ibra e ritorno in nazionale, 'nuovo re di Svezia': (ANSA-AFP) - ROMA, 26 MAR - 'Carl XVII Guztaf': Zlatan I… - apetrazzuolo : SVEZIA - Ibrahimovic s'intitola nuovo re: 'La sensazione del ritorno è stata incredibile' -

L'attuale re diè Carlo XVI Gustavo . Non si sa (ancora) come abbia preso l' autoproclamazione dia suo successore dopo il ritorno nella nazionale svedese e la vittoria di ieri sera contro la ...'Ho sentito le farfalle nello stomaco. Nessuna pressione ma ero emozionato, è stato bello, una grande sensazione'. E' unemozionato quello che racconto il suo ritorno in Nazionale a quasi cinque anni dall'ultimo match disputato. Zlatan parla dopo la vittoria sulla Georgia, 1 - 0 risicato. 'È vero, ma ci ...L’emozione di Ibrahimovic Ibrahimovic (getty images) “Ho sentito le farfalle nello stomaco. Nessuna pressione ma ero emozionato, è stato bello, una grande sensazione”, ha s ...Zlatan Ibrahimovic è tornato a giocare con la nazionale della Svezia, l’attaccante è stato decisivo con un assist ma come spesso gli accade ...