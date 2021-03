Ibra e il ritorno con la Svezia | Avevo le farfalle nello stomaco Poi si autoproclama Re

(Di venerdì 26 marzo 2021) Gioia ed emozione per, che al termine della gara ha parlato delle sue sensazioni: ' Nessuna pressione - ha detto lo svedese intercettato da La Gazzetta dello Sport - , ma ero emozionato. Ho ...

nuovo Re di Svezia MILAN: "Rinnovo? Sono ottimista". Poi si commuove Infine Ibrahimovic, come di consueto, ha celebrato ilin campo con la maglia della sua Nazionale sui social. E ..."La sensazione dele' stata incredibile - ha poi detto dopo la partita di Stoccolma - L'ultima volta che ho giocato qui era diverso, lo stadio era pieno e l'atmosfera era diversa. Ma tutto il ...ROMA, 26 MAR - "Carl XVII Guztaf": Zlatan Ibrahimovic si incorona nuovo re di Svezia, mentre ancora regna Carlo XVI Gustav, dopo il ritorno in nazionale. (ANSA) ...Zlatan Ibrahimovic è tornato a giocare con la nazionale della Svezia, l’attaccante è stato decisivo con un assist ma come spesso gli accade ...