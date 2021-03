Ibra: “Che emozione il ritorno in Nazionale, avevo le farfalle nello stomaco”. E intanto si autoproclama Re (Di venerdì 26 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic è tornato a vestire la maglia della sua Nazionale dopo quattro anni. E lo ha fatto in grande stile, servendo l’assist decisivo per il gol di Claesson che ha sancito l’1-0 finale. Un Ibra anche emozionato quello che è stato raggiunto dalla Gazzetta dopo il match, al quale ha raccontato le sue impressioni: “Ho sentito le farfalle nello stomaco. Nessuna pressione ma ero emozionato, è stato bello, una grande sensazione”. Un ritorno da Re quello del campione svedese con la Nazionale, tanto che anche lo stesso Zlatan attraverso i suoi social si è autoproclamato Re di Svezia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zlatan Ibrahimovi? ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 marzo 2021) Zlatanhimovic è tornato a vestire la maglia della suadopo quattro anni. E lo ha fatto in grande stile, servendo l’assist decisivo per il gol di Claesson che ha sancito l’1-0 finale. Unanche emozionato quello che è stato raggiunto dalla Gazzetta dopo il match, al quale ha raccontato le sue impressioni: “Ho sentito le. Nessuna pressione ma ero emozionato, è stato bello, una grande sensazione”. Unda Re quello del campione svedese con la, tanto che anche lo stesso Zlatan attraverso i suoi social si èto Re di Svezia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zlatanhimovi? ...

