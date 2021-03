I vaccini sono sicuri, lo conferma uno studio italiano. Le somministrazioni però vanno avanti a rilento (Di venerdì 26 marzo 2021) avanti tutta con i vaccini. Scarsa o nulla la rilevanza clinica degli eventi avversi dopo la somministrazione. A sostenerlo, dopo i tanti dubbi sui farmaci anti-Covid e in particolare gli allarmi su AstraZeneca, è uno studio promosso dall’Università La Sapienza di Roma e dall’azienda ospedaliera capitolina Policlinico Umberto I, realizzato con i dati forniti da più di mille operatori che hanno già partecipato al monitoraggio clinico post vaccinazione. Emerge così che, un mese dopo la seconda dose di vaccino Pfizer-Biontech, gli eventi avversi sono appunto di scarsa o nulla rilevanza clinica. “Il monitoraggio clinico post vaccinazione rappresenta una fase importante della ricerca medica ­- ha dichiarato la rettrice Antonella Polimeni (nella foto) – i risultati dell’indagine che stiamo conducendo sono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 26 marzo 2021)tutta con i. Scarsa o nulla la rilevanza clinica degli eventi avversi dopo la somministrazione. A sostenerlo, dopo i tanti dubbi sui farmaci anti-Covid e in particolare gli allarmi su AstraZeneca, è unopromosso dall’Università La Sapienza di Roma e dall’azienda ospedaliera capitolina Policlinico Umberto I, realizzato con i dati forniti da più di mille operatori che hanno già partecipato al monitoraggio clinico post vaccinazione. Emerge così che, un mese dopo la seconda dose di vaccino Pfizer-Biontech, gli eventi avversiappunto di scarsa o nulla rilevanza clinica. “Il monitoraggio clinico post vaccinazione rappresenta una fase importante della ricerca medica ­- ha dichiarato la rettrice Antonella Polimeni (nella foto) – i risultati dell’indagine che stiamo conducendo...

