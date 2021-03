I vaccini anti Covid in Calabria | il Rotary e il Lions

Leggi su butac

(Di venerdì 26 marzo 2021) Oooh, con questo articolo i nostri amici complottari andranno veramente a nozze*. L’articolo che state per leggere è pronto da lunedì 22 marzo, ma siccome la persona di cui parliamo avevacipato che avrebbe chiesto gli atti e le carte, ho atteso sperando di vedere qualche aggiornamento. L’unico che per ora è stato pubblicato ve lo riporto poco sotto. Partiamo però dall’inizio. Lunedì mattina qualche lettore ci ha segnalato (alcuni anche con spirito polemico) la puntata del 21 marzo di Non è l’Arena su La7. Non guardo la tv, non la guardo mai, seguo in differita rarissime trasmissioni, Non è l’Arena non rientra tra quelle. Odio il modo di fare giornalismo scelto da Giletti e i toni urlati con cui gli ospiti spesso difendono le proprie posizioni. Non rappresenta il Paese, rappresenta quella parte peggiore che andrebbe aiutata, non messa in evidenza in tv, così invece ...