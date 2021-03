I toelettatori per animali la spuntano, sì alla riapertura: ecco limitazioni e regole dettate dalla nuova ordinanza (Di venerdì 26 marzo 2021) L'appello dei toelettatori dopo la chiusura: 'Fateci aprire, siamo attività essenziale. Riconosceteci anche come categoria' 7 marzo 2021 toelettatori con cani in presidio in Regione: 'È una questione ... Leggi su bolognatoday (Di venerdì 26 marzo 2021) L'appello deidopo la chiusura: 'Fateci aprire, siamo attività essenziale. Riconosceteci anche come categoria' 7 marzo 2021con cani in presidio in Regione: 'È una questione ...

Advertising

Ferrara24ore : Riparte in Emilia-Romagna l’attività dei toelettatori per gli animali - CNAFerrara : Da oggi (venerdì 26 marzo) in Emilia-Romagna i toelettatori per animali potranno riprendere la loro attività. L'ord… - news_modena : Covid. Può ripartire l’attività dei toelettatori per gli animali: ordinanza regionale in vigore da domani 26/3 - forli24ore : Riparte in Emilia-Romagna l’attività dei toelettatori per gli animali - ConfartRA : Emergenza #Coronavirus. Da oggi in #EmiliaRomagna può ripartire l’attività dei #toelettatori per gli #animali. Sul… -