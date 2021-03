I precari scendono in piazza: “Lo Stato faccia qualcosa. In Italia un docente su tre è precario” [VIDEO INTERVISTA] (Di venerdì 26 marzo 2021) Alla manifestazione del 26 marzo indetta da Priorità alla scuola, per protestare contro la didattica a distanza ci sono anche i precari: la nostra inviata da Roma, Elisabetta Tonni, ha interviStato Giulia Pezzella, del Coordinamento Nazionale precari Scuola. L'articolo I precari scendono in piazza: “Lo Stato faccia qualcosa. In Italia un docente su tre è precario” VIDEO INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 marzo 2021) Alla manifestazione del 26 marzo indetta da Priorità alla scuola, per protestare contro la didattica a distanza ci sono anche i: la nostra inviata da Roma, Elisabetta Tonni, ha interviGiulia Pezzella, del Coordinamento NazionaleScuola. L'articolo Iin: “Lo. Inunsu tre èo”

Advertising

orizzontescuola : I precari scendono in piazza: “Lo Stato faccia qualcosa. In Italia un docente su tre è precario” [VIDEO INTERVISTA] - Oltreilfatto : I docenti precari scendono nuovamente in piazza -