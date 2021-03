I ladri che tentano il furto in un bar a bordo di un’ambulanza | VIDEO (Di venerdì 26 marzo 2021) Una scena paradossale in quel di Caserta, dove due malviventi si sono presentati a bordo di un’ambulanza per tentare il furto all’interno di un bar. Il tutto è stata ripreso dalle telecamere di sorveglianza installate all’interno del locale. Alla fine, i due hanno desistito dopo aver fatto scattare la sirena dell’allarme. È accaduto a Lusciano, un comune di 15mila anime in provincia di Caserta. Il furto non è andato a buon fine, ma ora si indaga anche sul mezzo con cui la coppia di ladri si è presentata sul posto per tentare – e fallire – la ruberia. Lusciano, ladri tentano furto in un bar a bordo di un’ambulanza Il locale preso di mira dai due ladri in ambulanza è il Bar Gabriele di via Giacomo ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Una scena paradossale in quel di Caserta, dove due malviventi si sono presentati adiper tentare ilall’interno di un bar. Il tutto è stata ripreso dalle telecamere di sorveglianza installate all’interno del locale. Alla fine, i due hanno desistito dopo aver fatto scattare la sirena dell’allarme. È accaduto a Lusciano, un comune di 15mila anime in provincia di Caserta. Ilnon è andato a buon fine, ma ora si indaga anche sul mezzo con cui la coppia disi è presentata sul posto per tentare – e fallire – la ruberia. Lusciano,in un bar adiIl locale preso di mira dai duein ambulanza è il Bar Gabriele di via Giacomo ...

Advertising

pisto_gol : “Gli italiani perdonano tutto: ladri, delinquenti, assassini. L’unica cosa che non perdonano è il successo” Enzo F… - wski_el : Mi dispiace che noi i trucchi già da mo gli usiamo Sopra ci sputiamo, a guardie_ladri ci giochiamo E dal di là dal… - andreamariani74 : RT @pisto_gol: “Gli italiani perdonano tutto: ladri, delinquenti, assassini. L’unica cosa che non perdonano è il successo” Enzo Ferrari ht… - bignottipaolo1 : RT @pisto_gol: “Gli italiani perdonano tutto: ladri, delinquenti, assassini. L’unica cosa che non perdonano è il successo” Enzo Ferrari ht… - Pheet21 : RT @pisto_gol: “Gli italiani perdonano tutto: ladri, delinquenti, assassini. L’unica cosa che non perdonano è il successo” Enzo Ferrari ht… -

Ultime Notizie dalla rete : ladri che Palermo,operazione 'Resilienza2': 14 indagati per concorso esterno in associazione mafiosa IL TRAFFICO DI STUPEFACENTI Le indagini hanno anche dimostrato che la famiglia mafiosa di Borgo ... Non fanno eccezione i ladri di biciclette o di motocicli i quali, oltre ad essere assoggettati alla " ...

La vedova dell'agente Apicella: "Ora indosso la divisa della polizia: così mio marito mi è più vicino" Un ricordo che poi è stato preso dai ladri entrati in casa qualche tempo dopo. 'Lino amava fare queste cose. Ma soprattutto era un artista, un maestro nel fare i tatuaggi. Era un disegnatore, aveva ...

I ladri che rubano 80mila euro di profumi da collezione e denaro MilanoToday.it Ladri scatenati nelle case a San Venanzo I furti all’ora di cena Ancora un’ondata di furti nelle abitazioni a San Venanzo, paese che sembra essere stato preso di mira in maniera ricorrente da una banda di malviventi particolarmente assidui nella zona del monte Pegl ...

Rubano arnie, scatta l’inseguimento: bloccati Oltre 100mila euro di valore: la polizia ha subito arrestato un 32enne per poi risalire al complice grazie ai messaggi trovati sul cellulare ...

IL TRAFFICO DI STUPEFACENTI Le indagini hanno anche dimostratola famiglia mafiosa di Borgo ... Non fanno eccezione idi biciclette o di motocicli i quali, oltre ad essere assoggettati alla " ...Un ricordopoi è stato preso daientrati in casa qualche tempo dopo. 'Lino amava fare queste cose. Ma soprattutto era un artista, un maestro nel fare i tatuaggi. Era un disegnatore, aveva ...Ancora un’ondata di furti nelle abitazioni a San Venanzo, paese che sembra essere stato preso di mira in maniera ricorrente da una banda di malviventi particolarmente assidui nella zona del monte Pegl ...Oltre 100mila euro di valore: la polizia ha subito arrestato un 32enne per poi risalire al complice grazie ai messaggi trovati sul cellulare ...