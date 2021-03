I AM Sisley: la campagna Primavera/Estate 2021 con Aurora Ruffino, Gianmarco Saurino e Nicoletta Manni (Di venerdì 26 marzo 2021) La vita è più bella quando si fa ciò che si ama, quando una passione muove tutta la nostra esistenza. Nel momento in cui ciò che amiamo si trasforma in un lavoro allora abbiamo raggiunto l’apice della nostra soddisfazione. Come nel caso di Nicoletta Manni, etoile professionista, prima ballerina al Teatro alla Scala di Milano, o di Aurora Ruffino e Gianmarco Saurino, attori, o di Andrea Volpe, chef, o degli sportivi Federico Nesti e Davide Lopez. E proprio la forza delle passioni è al centro della nuova campagna I Am Sisley Primavera/Estate 2021. La musica, il surf, l’arte, la danza, la cucina: queste e altre ancora sono le passioni al centro della nuova campagna ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 26 marzo 2021) La vita è più bella quando si fa ciò che si ama, quando una passione muove tutta la nostra esistenza. Nel momento in cui ciò che amiamo si trasforma in un lavoro allora abbiamo raggiunto l’apice della nostra soddisfazione. Come nel caso di, etoile professionista, prima ballerina al Teatro alla Scala di Milano, o di, attori, o di Andrea Volpe, chef, o degli sportivi Federico Nesti e Davide Lopez. E proprio la forza delle passioni è al centro della nuovaI Am. La musica, il surf, l’arte, la danza, la cucina: queste e altre ancora sono le passioni al centro della nuova...

Sisley punta sull'amore per le proprie passioni nella nuova campagna pubblicitaria La musica, il surf, l'arte, la danza, la cucina sono alcune delle passioni al centro della nuova campagna 'I AM' di Sisley per le collezioni Primavera/Estate 2021. Una campagna attraverso cui Sisley vuole lanciare un messaggio forte e chiaro a tutti i suoi fan: la vita è più bella quando ci si ...

I AM Sisley: la campagna Primavera/Estate 2021 con Aurora Ruffino, Gianmarco Saurino e Nicoletta Manni Velvet Mag Gianni Goffredo e Adriana Recchia sono i nuovi volti della campagna SISLEY NOCI (Bari) – I ballerini Gianni Goffredo e Adriana Recchia sono i nuovi volti della campagna pubblicitaria del famoso marchio d’abbigliamento SISLEY.

NOCI (Bari) – I ballerini Gianni Goffredo e Adriana Recchia sono i nuovi volti della campagna pubblicitaria del famoso marchio d'abbigliamento SISLEY.