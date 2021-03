House of Gucci, Patricia Gucci contro il film: "Mio padre ritratto come un delinquente" (Di venerdì 26 marzo 2021) Patricia Gucci condanna House of Gucci, il film di Ridley Scott in cui, secondo la figlia di Aldo Gucci, suo padre verrebbe ritratto come un delinquente da Al Pacino. Tramite un post sui social, Patricia Gucci ha condannato House of Gucci, il nuovo film di Ridley Scott, accusandolo di ritrarre come un delinquente suo padre Aldo Gucci, interpretato in questo caso da Al Pacino. Nelle ultime settimane i riflettori italiani ed internazionali si sono accesi su ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 marzo 2021)condannaof, ildi Ridley Scott in cui, secondo la figlia di Aldo, suoverrebbeunda Al Pacino. Tramite un post sui social,ha condannatoof, il nuovodi Ridley Scott, accusandolo di ritrarreunsuoAldo, interpretato in questo caso da Al Pacino. Nelle ultime settimane i riflettori italiani ed internazionali si sono accesi su ...

