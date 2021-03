“Ho denunciato tutto alla polizia”. Matilde Brandi non ha avuto scelta: “Ecco cosa è successo a me e alle mie figlie” (Di venerdì 26 marzo 2021) Ne è passato di tempo dalla sua apparizione al ‘Grande Fratello Vip’, ma Matilde Brandi sta facendo ancora parlare di sé. Purtroppo non si tratta di notizie belle dal punto di vista personale o professionale. Ricordiamo che dopo il reality show di Alfonso Signorini è stata costretta a lasciarsi con il suo compagno, quindi non ha vissuto periodi positivi e sereni. In più, è successo praticamente di tutto contro di lei e adesso ha deciso di dire basta a questa situazione ormai insostenibile. Ha dovuto convivere con vicende decisamente molto gravi, che l’hanno turbata tantissimo. Nelle scorse ore ha allora voluto accettare una diretta social con il fondatore e direttore del blog ‘Conoscere’, Michele Belfiore. Su Instagram si è sfogata e ha parlato a cuore aperto, facendo emergere uno stato d’animo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Ne è passato di tempo dsua apparizione al ‘Grande Fratello Vip’, masta facendo ancora parlare di sé. Purtroppo non si tratta di notizie belle dal punto di vista personale o professionale. Ricordiamo che dopo il reality show di Alfonso Signorini è stata costretta a lasciarsi con il suo compagno, quindi non ha vissuto periodi positivi e sereni. In più, èpraticamente dicontro di lei e adesso ha deciso di dire basta a questa situazione ormai insostenibile. Ha dovuto convivere con vicende decisamente molto gravi, che l’hanno turbata tantissimo. Nelle scorse ore ha allora voluto accettare una diretta social con il fondatore e direttore del blog ‘Conoscere’, Michele Belfiore. Su Instagram si è sfogata e ha parlato a cuore aperto, facendo emergere uno stato d’animo ...

