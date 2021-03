Highlights Sinner-Gaston | Masters 1000 Miami 2021 VIDEO

(Di venerdì 26 marzo 2021) Ilcon glidel match tra Jannike Hugo, sfida che è andata in scena per il secondo turno deldi. L’altoatesino ha spazzato via il francese con un netto doppio 6-2 in appena un’ora di gioco e si è guadagnato così il terzo turno del torneo statunitense sul cemento. In alto le immagini salienti della sfida. SportFace.

Advertising

tennistonic : @paolobertolucci @janniksin Le premesse sono buone visto il loro unico match giocato 2 settimane fa! -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Sinner

Sportface.it

... sei di questi direttamente al main draw: Musetti, Fognini,, Sonego, Travaglia e Caruso. A ... la nostra app e i social Segui il Miami Open su Eurosport.it! Dirette scritte, videodai ...ATP, Acapulco Musetti da sogno contro Dimitrov, è semifinale: gli8 ORE FA Testa e ... Restano impressi, però, i primati di precocità, quelli per intenderci dicome 2001 e dello stesso ...Il video con gli highlights del match tra Jannik Sinner e Hugo Gaston, sfida che è andata in scena per il secondo turno del Masters 1000 di Miami 2021. L’altoatesino ha spazzato via il francese con un ...Il terzo turno del Masters 1000 di Miami 2021 proporrà lo scontro tra Jannik Sinner e Karen Khachanov, rispettivamente esponenti del tennis italiano e russo. Come e quando seguire il match in diretta ...