Highlights Francia-Scozia 23-27 | rugby Sei Nazioni 2021 VIDEO

(Di sabato 27 marzo 2021) Glidi23-27, recupero della terza giornata e ultimo match del Sei. Incredibile quanto accade allo Stade de France, dove gli scozzesi vincono per la prima volta dal 1999 e di fatto consegnano il torneo nelle mani del Galles che pensava di averlo perso proprio a Parigi la scorsa settimana. Decisiva per il risultato finale la meta di Van der Merwe, arrivata all’ultima azione della partita. IL RECAP DEL MATCH SEI: RISULTATI E CLASSIFICA FINALE SportFace.

Advertising

infoitsport : Highlights e gol Francia-Ucraina 1-1 | qualificazioni Mondiali Qatar 2022 VIDEO - infoitsport : Qualificazioni Mondiali, highlights Francia-Ucraina: gol e sintesi | VIDEO - infoitsport : Highlights e gol Francia-Ucraina 1-1: qualificazioni Mondiali Qatar 2022 VIDEO - sportface2016 : #Schevchenko ferma i campioni del Mondo: #FranciaUcraina termina 1-1. Il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS - onrugby_it : Cosa è successo nella terza giornata del Rugby Europe Championship e perché è importante (Contiene una partita con… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Francia

CalcioToday.it

Gli spunti più interessanti della giornata(2 min): Turchia - Olanda 4 - 2 ? Luka Modri ... mentre gli uomini di Andriy Shevchenko sono orgogliosi di aver fermato lasull'1 - 1 a ...: Slovenia - Spagna 0 - 3 Spagna - Italia (Maribor, 21:00 CET) Martín Zubimendi si è ... Dove guardare le partite Domenica Gruppo C: La Russia si qualifica se batte lae l'Islanda non ...Gli highlights di Francia-Scozia 23-27, recupero della terza giornata e ultimo match del Sei Nazioni 2021. Incredibile quanto accade allo Stade de France, dove gli scozzesi vincon ...La diretta testuale e gli highlights Italia - Irlanda del Nord, match valido per le qualificazioni ai mondiali Qatar 2022.