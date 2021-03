Haunted Space è un nuovo sci-fi horror tutto italiano tra alieni spaventosi e navi spaziali ' viventi'

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il Future Games Show ha rivelato un nuovissimo giocochiamato, dello sviluppatore Italian Games Factory e del publisher Merge Games.è "un gioco ambientato in uno spazio remoto, nella lontana galassia Neterun, dove si trova la preziosissima Materia Sonica. Uno spazio precedentemente dominato dalla potente civiltà dei Neterunian, ora scomparsa, ma che in realtà ancora presente in forma di spiriti, le cui anime si sono riassemblate come spaventose creature composte da detritie materia organica", si legge nella descrizione ufficiale. Come avviene di solito con i giochiambientati nello spazio, l'umanità non è sola nella nuova galassia scoperta. Sembra, infatti, che ci sianogiganteschi e ...

Dopodiché vengono mostratie Sub Rosa , shooter disponibile da oggi in early access. L'atteso nuovo capitolo di Life is Strange: True Colors , viene mostrato al Future Games Show con ...Durante il Future Game Show è stato mostrato il trailer di, il nuovo horror fantascientifico dello sviluppatore Italian Games Factory e del publisher Merge Games . Il trailer mostra la struttura del gioco, Metal Mother , che è stata fondata per ...HAUNTED SPACE - RAIDERS OF THE SONIC MATTER è un simulatore spaziale single-player in cui sci-fi e horror si mescolano in un'avventura basata su esplorazione, combattimento, trading e potenziamento ...Nel corso del Future Game Show di primavera è stato annunciato Haunted Space per PC, PS5 e Xbox Series X e S, il primo gioco di Italian Games Factory.. Ieri, nel corso del Future Game Show di ...