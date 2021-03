Hamburger di tonno | indicatissimo per gli sportivi e con solo 160 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 26 marzo 2021)in scatola. Un modo per mangiarlo, il più semplice e sbrigativo, è rovesciare la scatoletta sul piatto e poi armarsi di forchetta. Probabilmente a molti la sola idea fa passare l’appetito. Ma niente paura, anche una semplice scatoletta dipuò essere cucinata e presentata in modo tale da farne un piatto davvero appetibile e perfino godurioso. È per l’appunto il caso della ricetta che ti andiamo a presentare qui di seguito. Si tratta di una preparazione leggera e che può essere indicata senza rimorsi anche a chi sta a dieta e magari fa pure attività sportiva. Ma veniamo alla ricetta. Gli ingredienti Per due persone, gli ingredienti necessari per questi “” disono i seguenti: due scatolette dial naturale; un uovo; un cucchiaino di olio extravergine di oliva; un ...