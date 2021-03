Gundogan, tra coronavirus e il… ‘vicino’ Guardiola: “Il Covid spaventoso, non è semplice influenza. Il mister? Mi lascia i miei spazi a casa” (Di venerdì 26 marzo 2021) Lunga ed interessante intervista rilasciata da Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City e della Nazionale tedesc ai microfoni di MR PORTER. In gol anche nell'ultima uscita della Germania contro l'Islanda, il classe 1990 ha parlato di diverse tematiche soffermandosi sulla sua esperienza col Covid ma anche tra i due manager che ne hanno maggiormente caratterizzato la carriera: Jurgen Klopp e Pep Guardiola.Gundogan: Covid e allenatoricaption id="attachment 1049777" align="alignnone" width="883" Gundogan (getty images)/caption"Pep e Jürgen sono tipi di manager molto diversi", ha sottolineato Gundogan a proposito di Klopp e Guardiola. "Entrambi sono fantastici e hanno tipi di personalità con cui vado d'accordo, ma Jürgen è il ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 marzo 2021) Lunga ed interessante intervista rita da Ilkay, centrocampista del Manchester City e della Nazionale tedesc ai microfoni di MR PORTER. In gol anche nell'ultima uscita della Germania contro l'Islanda, il classe 1990 ha parlato di diverse tematiche soffermandosi sulla sua esperienza colma anche tra i due manager che ne hanno maggiormente caratterizzato la carriera: Jurgen Klopp e Pepe allenatoricaption id="attachment 1049777" align="alignnone" width="883"(getty images)/caption"Pep e Jürgen sono tipi di manager molto diversi", ha sottolineatoa proposito di Klopp e. "Entrambi sono fantastici e hanno tipi di personalità con cui vado d'accordo, ma Jürgen è il ...

