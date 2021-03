Guerra in Afghanistan: USA verso il mantenimento delle truppe (Di venerdì 26 marzo 2021) Nuovi sviluppi nella Guerra in Afghanistan. L’amministrazione Biden sta cercando di mantenere le truppe statunitensi in Afghanistan oltre la scadenza del 1° maggio mentre sta cercando di raggiungere un accordo con i talebani che consentirebbe alle forze USA antiterrorismo di rimanere nel paese. La notizia giunge dal legislatore Adam Smith, presidente della commissione per le Leggi su periodicodaily (Di venerdì 26 marzo 2021) Nuovi sviluppi nellain. L’amministrazione Biden sta cercando di mantenere lestatunitensi inoltre la scadenza del 1° maggio mentre sta cercando di raggiungere un accordo con i talebani che consentirebbe alle forze USA antiterrorismo di rimanere nel paese. La notizia giunge dal legislatore Adam Smith, presidente della commissione per le

