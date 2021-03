Gravina ci crede | “Pubblico agli Europei? Con giusta campagna vaccinale è possibile”

(Di venerdì 26 marzo 2021) “Sono convinto di poter centrare l’ importante obiettivo della presenza del, se lacontinuerà a essere positiva”. Lo ha dichiarato Gabriele, presidente della Federazione italiana gioco Calcio, in occasione della visita di una delegazione all’ospedale Maggiore di Parma, all’indomani della partita della Nazionale disputata allo stadio Ennio Tardini, a proposito deglidella prossima estate. A pochi giorni dalla decisione ufficiale della Uefa, che ratificherà in quali città, tra le 12 previste come sedi del primo torneo intercontinentale itinerante, si giocheranno effettivamente le partite,ha specificato che, entro il 5 aprile, dovrà arrivare una rassicurazione sulla presenza delallo stadio Olimpico di Roma, ...

Sullo scadere ciilche al 44' con De Gol, su punizione dal limite, manda la palla di poco sulla traversa. Il tabellino della gara Us Città di Fasano - Fbc: 0 - 0 Us Città di ...Per quest'anno, ha sottolineato, non ci saranno retrocessioni, ma solo promozioni in Serie ... Corsi e ricorsi, per chiche prima o dopo tutto torna e tutto si ripete. Archiviate i due ...Pubblico agli Europei, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ci crede: "Con campagna vaccinale positiva ce la faremo" ...L'incontro online aperto dal saluto del presidente Gravina Figc: "Calcio azzurro terapia di contrasto alla difficoltà degli ultimi mes ...