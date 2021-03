Gravina | “All’Olimpico per l’inaugurazione dell’Europeo ci sarà il pubblico”

Leggi su alfredopedulla

Durante la conferenza stampa di oggi, il presidente della FIGC, Gabriele, è tornato a parlare della sua volontà di permettere aldi essere presente allo stadio pera Roma. Queste le parole del numero 1 del calcio italiano: "Sono certo che inaugureremo l'Europeo a Roma l'11 giugno con Italia-Turchia. E lo faremo con la presenza del. Non so ancora quanti spettatori ci saranno, ma ilcidi sicuro. La vittoria finale? Ci manca da tantissimi anni, stiamo lavorando per colmare questa sensazione di vuoto. L'ho definito già nel 2018 un rinascimento culturale".