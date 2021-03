Grande Fratello, ricordate Milo il vincitore? Eccolo oggi vita nuova (Di venerdì 26 marzo 2021) Milo Coretti, vincitore del Grande Fratello settima edizione, sembra quasi essere sparito dai radar del piccolo schermo. Che fine ha fatto? Eccolo oggi. Che fine ha fatto Milo Coretti Lui è stato il vincitore della settima edizione del Grande Fratello, condotto allora su Canale 5 da Alessia Marcuzzi e, come inviato dalla casa, Marco Liorni. Stiamo parlando di Milo Coretti, che riuscì ad avere la meglio su Alessandro Tersigni, oggi attore allora vigile del fuoco e Guendalina Canessa, oggi notissima influencer. Parliamo dell’edizione che lanciò Melita Toniolo e Francesco Testi. Coretti, allora 29enne imprenditore, riuscì a vincere grazie alla sua ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 26 marzo 2021)Coretti,delsettima edizione, sembra quasi essere sparito dai radar del piccolo schermo. Che fine ha fatto?. Che fine ha fattoCoretti Lui è stato ildella settima edizione del, condotto allora su Canale 5 da Alessia Marcuzzi e, come inviato dalla casa, Marco Liorni. Stiamo parlando diCoretti, che riuscì ad avere la meglio su Alessandro Tersigni,attore allora vigile del fuoco e Guendalina Canessa,notissima influencer. Parliamo dell’edizione che lanciò Melita Toniolo e Francesco Testi. Coretti, allora 29enne imprenditore, riuscì a vincere grazie alla sua ...

