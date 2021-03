Graduatorie ATA domanda terza fascia: cambio la provincia ma confermo profili e punteggio del 2017. GUIDA (Di venerdì 26 marzo 2021) ATA domanda per l'aggiornamento di terza fascia valida per il triennio 2021/23. Come devono comportarsi gli aspiranti che cambiano la provincia di inserimento rispetto al 2017 ma mantengono gli stessi profili e lo stesso punteggio? Questo è uno dei quesiti più comuni in questi giorni. Per consulenza è possibile scrivere a lallaorizzonte@orizzontescuola.it e seguire il tag ATA per tutti gli aggiornamenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 marzo 2021) ATAper l'aggiornamento divalida per il triennio 2021/23. Come devono comportarsi gli aspiranti che cambiano ladi inserimento rispetto alma mantengono gli stessie lo stesso? Questo è uno dei quesiti più comuni in questi giorni. Per consulenza è possibile scrivere a lallaorizzonte@orizzontescuola.it e seguire il tag ATA per tutti gli aggiornamenti. L'articolo .

