Graduatoria interna di istituto, valutazione esigenze famiglie. Quando spetta punteggio coniuge (Di venerdì 26 marzo 2021) Graduatorie interne di istituto docenti per l'a.s. 2021/22, valutazione delle esigenze di famiglia: ricongiungimento o meglio non allontanamento dal coniuge, punteggio per i figli e per la cura e l'assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 marzo 2021) Graduatorie interne didocenti per l'a.s. 2021/22,delledi famiglia: ricongiungimento o meglio non allontanamento dalper i figli e per la cura e l'assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, delo del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatoria interna di istituto, valutazione esigenze famiglie. Quando spetta punteggio coniuge - zazoomblog : Graduatoria interna di istituto ricongiungimento al coniuge: quando spettano i 6 punti - #Graduatoria #interna… - orizzontescuola : Graduatoria interna di istituto, ricongiungimento al coniuge: quando spettano i 6 punti - orizzontescuola : Graduatoria interna di istituto, cattedra esterna anche a docenti esclusi per precedenza. Ecco quando - orizzontescuola : Graduatoria interna di istituto, docenti trasferiti d’ufficio: chi va in coda e chi no -