GP Bahrain, Wolff: Mercedes in crescita, possiamo eguagliare Red Bull (Di venerdì 26 marzo 2021) Tre decimi di distacco tra Verstappen e Bottas, ma anche un miglioramento chiaro nel comportamento della monoposto. È quanto hanno raccontato le prime prove libere dell'anno , un GP del Bahrain che è ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 26 marzo 2021) Tre decimi di distacco tra Verstappen e Bottas, ma anche un miglioramento chiaro nel comportamento della monoposto. È quanto hanno raccontato le prime prove libere dell'anno , un GP delche è ...

Advertising

infoitsport : Wolff: “Bahrain, la pista più difficile” - infoitsport : Toto Wolff, no al vaccino anti Covid in Bahrain: il motivo del rifiuto - antorendina : Bluff giá finito? Toto Wolff: “Vogliamo dimostrare la capacità di reagire alle difficoltà. In questi giorni abbiam… - automotorinews : ? Il team principal della #Mercedes Toto #Wolff rifiuta il vaccino anti #Covid in Bahrain ?? Il motivo #F1 - infoitsport : Wolff: “In Bahrain dobbiamo reagire” -