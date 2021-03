GP Bahrain | Sainz | 4° tempo? Mi sto ancora adattando alla Ferrari

Advertising

Agenzia_Ansa : F1, Bahrain: Verstappen avanti nelle prime libere, Leclerc quinto. Ottava la Rossa di Sainz, Hamilton quarto. Schu… - Gazzetta_it : #Ferrari, primi sorrisi. #Sainz: “Ok sul passo”. #Leclerc: “C’è da fare, ma il team è carico” - SkySportF1 : Formula 1, Sainz dopo le libere in Bahrain: 'Ferrari, buon passo nel long run' #BahrainGP ???? #SkyMotori #F1… - DanieleFassina : RT @P300it: F1 | GP Bahrain 2021, Libere, Sainz: “Giro dopo giro capisco meglio la macchina” ? di Alessandro Secchi ?? - infoitsport : Carlos Sainz dopo le FP2 del GP del Bahrain: “Sorpreso che siamo tutti così vicini” -

Ultime Notizie dalla rete : Bahrain Sainz

Primo venerdì in Ferrari e prima gioia per Carlos. Lo spagnolo ha chiuso col 4° tempo , tra le due Mercedes, la seconda sessione di prove libere del GP del, migliorando l'8° registrato al mattino. Molto emozionato per il suo debutto ...Una quarta posizione tutto sommato inaspettata quella di Carlosdopo la seconda sessione di prove libere in. Lo spagnolo della Ferrari ha chiuso a due decimi da Verstappen, saltando sicuramente all'occhio per l'ottimo adattamento avuto nella prima ...Charles Leclerc è sorpreso dalla competitività della SF21 nelle prime due sessioni del Gran Premio del Bahrain, ma vuole aspettare ...Charles Leclerc è sorpreso dalla competitività della SF21 nelle prime due sessioni del Gran Premio del Bahrain, ma vuole aspettare le qualifiche ... che gli hanno impedito di rispondere a Sainz. “Ho ...