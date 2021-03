GP Bahrain | le dichiarazioni dei piloti dopo le libere

(Di venerdì 26 marzo 2021) La stagione 2021 di F1 è ufficialmente iniziata; manca ormai davvero poco tempo ai primi semafori spenti che daranno il via al primo Gran Premio.la prima giornata di provehanno rilasciato lesulle loro sensazioni a poche ore dalle qualifiche del GP del. Verstappen, Hamilton, Bottas e Norris. Questi alcuni dei protagonisti del primo venerdì della stagione di F1 2021 che inizia dale non dall’Australia come di consueto. Il pilota Red Bull chiude da primo entrambe le sessioni e si mostra contento delle prestazioni ottenute; ottimo debutto anche per la “nuova” McLaren-Mercedes. Frecce Nere sicuramente migliorate ma con qualche dubbio ancora da risolvere soprattutto viste le parole del pilota finlandese., ...

Advertising

periodicodaily : Dichiarazioni pre Gp Bahrain: le parole di Leclerc e Sainz #GPBahrain #Leclerc #Sainz - sowmyasofia : Dichiarazioni pre Gp Bahrain: le parole di Leclerc e Sainz - zazoomblog : Dichiarazioni pre Gp Bahrain: le parole di Leclerc e Sainz - #Dichiarazioni #Bahrain: #parole - infoitsport : Dichiarazioni pre Gp Bahrain: le parole di Leclerc e Sainz - automotorinews : ??? Tra l'ambizione di Charles #Leclerc e il desiderio di migliorare di Carlos #Sainz, la #Ferrari è pronta per il… -

Ultime Notizie dalla rete : Bahrain dichiarazioni

Metropolitan Magazine

... Sébastien Loeb non ha rilasciato altreo commenti riguardo l'improvvisa e ... il quale ha ingaggiato entrambi per l'ultima Dakar all'interno delRaid Xtreme e che, dopo i ...... surreale, come se ilfosse un pianeta a parte e non un regno di un milione e 400 mila ... Oggi è diverso e indietro non si torna, anche perché alle squadre fa comodo pilotaree ...Le libere del GP del Bahrain hanno dato una prima ... Eh no, qui c’è dell’orgoglio, finanche Binotto si è aperto nelle dichiarazioni, confermando alla Gazzetta: “Non lotteremo per il ...Ho 26 anni e voglio godermi questo percorso, vivere al massimo un’esperienza che ho sognato da quando avevo 10 anni“ Mondiale F1 2021: Max contro Lewis, la Ferrari cerca se stessa. Dichiarazioni pre G ...