Gorillaz | 20 anni fa il primo album della band virtuale di Damon Albarn

(Di venerdì 26 marzo 2021) DalLP deivengono estratti successivamente gli altri singoli: prima "19 - 2000" e successivamente i già citati "Rock the House" e "Tomorrow Comes Today". "" debutta al terzo ...

Ultime Notizie dalla rete : Gorillaz anni

Wired Italia

Vent'di musica e mistero. Vent'di sonorità sperimentali e di identità da scoprire. Vent'di "". Compleanno tondo per l'album d'esordio dell'omonima band virtuale pubblicato il 26 marzo 2001 e anticipato dall'uscita di "Clint Eastwood", pezzo trasmesso dalle radio e dalle tv ...Il gruppo deidebuttava il 26 marzo 2001. Per Damon Albarn doveva essere un progetto parallelo ai Blur, ma la storia è andata avanti. E oggi è arrivato al settimo disco. Ma qui raccontiamo come tutto è ...È piuttosto facile parlare dei Gorillaz a distanza di tanti anni. Abbiamo potuto vedere la creatura di Damon Albarn e Jamie ...E' il 26 Marzo del 2001 quando i Gorillaz, la prima band britannica virtuale della storia debuttano e inaugurano decenni di successi.