“Gli irregolari di Baker Street” | Sherlock Holmes diventa fantasy nella nuova serie tv Netflix

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il mondo diincontra il soprannaturale. I misteri da risolvere non riguardano semplicemente il quotidiano terrestre, ma il rapporto che questa realtà ha con una dimensione dalle caratteristiche misteriose. In un’ambigua e affascinante ambientazione prendemente vita uno dei personaggi più amati dalla letteratura, prima, e dal cinema e dalla televisione, poi. A rendere elettrizzante il ritorno diin televisione ci ha pensato il regista Tom Bidweel con “Glidi“. Latv è disponibile da oggi sulla piattaforma di streaming. Otto episodi la cui trama e personaggi si ispirano in parte alle opere dello scrittore britannico Sir Arthur Conan Doyle. ...

Advertising

heyitszairaf : Gli Irregolari di Baker Street sono arrivati su @NetflixIT ! | #TheIrregularsNetflix #GliIrregolariDiBakerStreet… - ValentinaDAmic4 : Gli irregolari di Baker Street, la recensione della serie Netflix - - Think_movies : “Gli Irregolari di Baker Street”: la Featurette con il Cast della serie da oggi 26 marzo su Netflix… - rikcristil : RT @dituttounpop: Da oggi su #Netflix arriva #GliirregolaridiBakerStreet una serie inglese che porta l'universo di Sherlock nel soprannatur… - AllegraDavide : RT @dituttounpop: Da oggi su #Netflix arriva #GliirregolaridiBakerStreet una serie inglese che porta l'universo di Sherlock nel soprannatur… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli irregolari

85 lavoratori completamente in nero e di 21 lavoratori. E' stato altresì sanzionato il ... A fronte di tale prestazione la parte che vende il bene o il servizioliquida una provvigione, ...La nuova miniserie inglese dal 26 marzo su Netflix è un teen drama dark e insolitamente adulto, un X - files in costume che mette in secondo piano il personaggiodel celebre detective Sherlock Holmes ...I finanzieri del comando provinciale di Viterbo, nel corso di un blitz ina una società a responsabilità limitata, volto a verificare tra l’altro il rispetto della ...Il gup del tribunale di Patti, Ugo Molina, su richiesta del pm Alice Parialò, ha disposto il rinvio a giudizio per l'attuale sindaco di Falcone, ingegner Carmelo Paratore, 66 anni e per altre tre pers ...