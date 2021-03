Giustizia, giovani commercialisti: “Spingere con udienze da remoto” (Di venerdì 26 marzo 2021) NAPOLI – “Le udienze in videoconferenza nel processo tributario sono un fallimento: per problemi tecnici, per scarsità di dotazioni e forse per una carente dimestichezza col mezzo tecnologico da parte degli organi giudiziari. La naturale conseguenza è che, a quattro mesi dall’approvazione delle regole tecniche per lo svolgimento delle udienze da remoto, la maggioranza delle Commissioni Tributarie procede ancora con l’udienza cartolare, ossia con il deposito di memorie scritte e senza alcuna discussione orale tra le parti in giudizio. Il rischio è che questa trattazione documentale potrebbe non consentire alle parti di comprendere tutti gli aspetti critici del contenzioso, portando ad uno svilimento di diritti garantiti quali l’effettività del contraddittorio e il diritto di difesa”. Così Matteo De Lise, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili. Leggi su dire (Di venerdì 26 marzo 2021) NAPOLI – “Le udienze in videoconferenza nel processo tributario sono un fallimento: per problemi tecnici, per scarsità di dotazioni e forse per una carente dimestichezza col mezzo tecnologico da parte degli organi giudiziari. La naturale conseguenza è che, a quattro mesi dall’approvazione delle regole tecniche per lo svolgimento delle udienze da remoto, la maggioranza delle Commissioni Tributarie procede ancora con l’udienza cartolare, ossia con il deposito di memorie scritte e senza alcuna discussione orale tra le parti in giudizio. Il rischio è che questa trattazione documentale potrebbe non consentire alle parti di comprendere tutti gli aspetti critici del contenzioso, portando ad uno svilimento di diritti garantiti quali l’effettività del contraddittorio e il diritto di difesa”. Così Matteo De Lise, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili.

