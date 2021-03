Giugliano | colpo al narcotraffico | scoperti 150 chili di droga in una villetta Diversi fermi

(Di venerdì 26 marzo 2021) Maxi-sequestro di, in unadi Varcaturo. I finanzieri del Gico di Napoli e gli agenti della Squadra Mobile del capoluogo hanno scoperto e messo sotto chiave 150di. Fermate diverse persone.150di cocaina:A riportare in anteprima la notizia è la giornalista Marilena L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

zazoomblog : Giugliano colpo al narcotraffico: scoperti 150 chili di cocaina in una villetta. Diversi fermi - #Giugliano #colpo… -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano colpo

Teleclubitalia.it

Nel Campeonato Paulistaesterno del Corinthians in casa del Mirassol grazie a una rete di ... 14:30 US Recanatese - Tolentino Italia > Serie D Girone G 2020/2021 14:30- ASG Nocerina ...L'impatto fu devastante: l'agente, 37 anni, morì sul, mentre il collega che era in auto con ...prima della fuga era stato lasciato a piedi dai complici ed era tornato nel campo rom di...SASSARI. Il giudice sportivo di serie D ha squalificato per una giornata Bonu del Lanusei, Pisanu del Latte Dolce e Loi del Muravera. Nel recupero del girone G giocatori ieri, pareggio per 1-1 ...Nella giornata di ieri dunque fumata bianca con Alessio Foti, classe ’89 reduce da esperienze con le maglie di Casoria, Pomigliano e Giugliano. La società Audax Cervinara Calcio, nella persona del ...