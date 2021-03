Gira ancora la bufala sul video “India sta facendo” tramite WhatsApp (Di venerdì 26 marzo 2021) Sta circolando nuovamente, in Italia, la bufala su WhatsApp a proposito del video inviato dagli hacker intitolato “India sta facendo”. Una questione che abbiamo avuto modo di analizzare già nelle scorse settimane e che, stando ad alcune segnalazioni che si trovano anche su Facebook, pare sia tornato ad essere attuale. Il tutto, come sempre, sfruttando il potenziale della nota app di messaggistica. Proviamo a fare il punto della situazione, affinché non si creino inutili allarmismi nel nostro Paese oggi 26 marzo. Torna la bufala WhatsApp sul video di hacker intitolato “India sta facendo” Come si manifesta la bufala in questione? Non tutti l’hanno ricevuta in passato, motivo per il quale credo sia ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Sta circolando nuovamente, in Italia, lasua proposito delinviato dagli hacker intitolato “sta”. Una questione che abbiamo avuto modo di analizzare già nelle scorse settimane e che, stando ad alcune segnalazioni che si trovano anche su Facebook, pare sia tornato ad essere attuale. Il tutto, come sempre, sfruttando il potenziale della nota app di messaggistica. Proviamo a fare il punto della situazione, affinché non si creino inutili allarmismi nel nostro Paese oggi 26 marzo. Torna lasuldi hacker intitolato “sta” Come si manifesta lain questione? Non tutti l’hanno ricevuta in passato, motivo per il quale credo sia ...

