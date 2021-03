Giornata internazionale per la consapevolezza dell’autismo, le iniziative di “Bergamo in blu” (Di venerdì 26 marzo 2021) Venerdì 2 aprile ricorre la Giornata internazionale per la consapevolezza dell’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone nello spettro autistico. Quest’anno l’ONU dedica la Giornata al tema dell’inclusione sul lavoro perché, come afferma António Guterres Segretario Generale Nazioni Unite, “Le persone con autismo hanno diritto all’autodeterminazione, indipendenza e autonomia, così come il diritto all’istruzione e al lavoro su base di parità con gli altri”. Dati 2020 del Ministero della Salute ci raccontano di un incremento generalizzato delle diagnosi grazie anche alla maggiore formazione dei medici e all’aumentata conoscenza del disturbo da parte della popolazione generale. I bambini di 8 anni con sindrome dello spettro autistico ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 26 marzo 2021) Venerdì 2 aprile ricorre laper la, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone nello spettro autistico. Quest’anno l’ONU dedica laal tema dell’inclusione sul lavoro perché, come afferma António Guterres Segretario Generale Nazioni Unite, “Le persone con autismo hanno diritto all’autodeterminazione, indipendenza e autonomia, così come il diritto all’istruzione e al lavoro su base di parità con gli altri”. Dati 2020 del Ministero della Salute ci raccontano di un incremento generalizzato delle diagnosi grazie anche alla maggiore formazione dei medici e all’aumentata conoscenza del disturbo da parte della popolazione generale. I bambini di 8 anni con sindrome dello spettro autistico ...

