Giorgia Meloni “scrofa” e “vacca”: sospeso il docente dell’Università di Siena dopo gli insulti sessisti (Di venerdì 26 marzo 2021) Poco più di un mese dopo gli insulti sessisti del docente dell’Università di Siena a Giorgia Meloni, il cda dell’ateneo ha preso provvedimenti nei confronti di Giovanni Gozzini. Con un post sui suoi profili social, la leader di Fratelli d’Italia aveva denunciato il comportamento e le parole sessiste del professore, scatenando un’ondata di proteste nei suoi confronti. A nulla sono valse le scuse del docente, per i cui insulti era sceso in campo anche il Presidente Mattarella. insulti sessisti a Giorgia Meloni La vicenda parte da alcune frasi pronunciate dal professor Giovanni Gozzini, impiegato presso l’Università di Siena, ad un ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Poco più di un meseglideldi, il cda dell’ateneo ha preso provvedimenti nei confronti di Giovanni Gozzini. Con un post sui suoi profili social, la leader di Fratelli d’Italia aveva denunciato il comportamento e le parole sessiste del professore, scatenando un’ondata di proteste nei suoi confronti. A nulla sono valse le scuse del, per i cuiera sceso in campo anche il Presidente Mattarella.La vicenda parte da alcune frasi pronunciate dal professor Giovanni Gozzini, impiegato presso l’Università di, ad un ...

