Gionni Maregno rassegna le dimissioni da presidente Apro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gionni Maregno

http://gazzettadalba.it/

Marcello Pasquero Su Gazzetta in edicola martedì 30 marzo l'intervista aMarengo e le dichiarazioni del sindaco di Alba Carlo Bo, della vicepresidente di Apro Francesca Sartore e del ...Su Gazzetta in edicola martedì 30 marzo l'intervista a Gionni Marengo e le dichiarazioni del sindaco di Alba Carlo Bo, della vicepresidente di Apro Francesca Sartore e del consigliere di Uniti per Alb ...Un gruppo di minoranza ha presentato un’interrogazione per informarsi sulla possibilità che la carica dell’avvocato e consigliere comunale sia incompatibile in base alla legge Severino ...