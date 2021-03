Gio Evan: Il “Maleducato” artista fuori da ogni scena terrena (Di venerdì 26 marzo 2021) Mi ha sempre incuriosito GIO Evan, pur non conoscendolo. I “sentito dire” e le frasi raccolte qua e là nei discorsi di musica mi avEvano convinto a chiedere che gli riportassero il mio desiderio di ospitarlo al Premiato Circo Volante del Barone Rosso… già due anni fa. Nessun feedback e sono certo che mai gli sia arrivata la mia richiesta. Quando sul palco del Festival di Sanremo l’ho visto apparire, completamente alieno in tutto, ho deciso che avrei dovuto raggiungerlo. Lunedì sera, nella diretta del Barone Rosso Solo Flight, abbiamo finalmente fatto una conversazione che sarebbe potuta durare ore. Te l’ho riportata integralmente, aggiungendo anche due clip che non avevo messo nella diretta. Qui sotto alcune parti dei comunicati stampa che riguardano sia l’album “Maleducato” che il libro “Ci siamo fatti mare” Il ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Mi ha sempre incuriosito GIO, pur non conoscendolo. I “sentito dire” e le frasi raccolte qua e là nei discorsi di musica mi avo convinto a chiedere che gli riportassero il mio desiderio di ospitarlo al Premiato Circo Volante del Barone Rosso… già due anni fa. Nessun feedback e sono certo che mai gli sia arrivata la mia richiesta. Quando sul palco del Festival di Sanremo l’ho visto apparire, completamente alieno in tutto, ho deciso che avrei dovuto raggiungerlo. Lunedì sera, nella diretta del Barone Rosso Solo Flight, abbiamo finalmente fatto una conversazione che sarebbe potuta durare ore. Te l’ho riportata integralmente, aggiungendo anche due clip che non avevo messo nella diretta. Qui sotto alcune parti dei comunicati stampa che riguardano sia l’album “” che il libro “Ci siamo fatti mare” Il ...

