Gianni Morandi ricoverato | nuovi problemi per il cantante

Da qualche giorno ricoverato in ospedale a causa di un incidente domestico che gli ha causato gravi ustioni alle mani e alle gambe Gianni Morandi è ben assistito dal personale sanitario del Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena e non solo. Il cantante è ancora sotto osservazione dopo giorni di permanenza nella struttura pubblica e ha più volte rassicurato chi lo segue sui social di stare bene e di essere curato al meglio. Gianni Morandi, il post con Anna crea indignazione Dopo alcuni post dove appare in ospedale Gianni Morandi ha condiviso una foto che ha creato non poche polemiche. Il cantante è stato ritratto con la moglie Anna intenta ad assisterlo.

