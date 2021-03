“Giallo rafforzato”, nuovo colore per le regioni: cosa si può fare e da quando (Di venerdì 26 marzo 2021) Nel gioco di colori per prevenire il contagio da Coronavirus è allo studio del governo l’introduzione di una nuova nuance: il Giallo rafforzato, che – com’è intuibile – porterà con sé nuove regole. L’ipotesi del Giallo rafforzato, su cui l’esecutivo pare lavorare per cercare di trovare una mediazione e placare le proteste dei governatori e dei ministri del centro-destra, potrebbe entrare in vigore dopo il 6 aprile, dunque dopo le festività pasquali. Giallo rafforzato, le regole del nuovo colore: cosa si può fare e quando è previsto Sebbene i numeri dei contagi siano ancora molto alti – solo ieri, giovedì 25 marzo, sono stati 23.696 i nuovi casi e 460 i morti – la pressione è forte. Come riferisce il ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Nel gioco di colori per prevenire il contagio da Coronavirus è allo studio del governo l’introduzione di una nuova nuance: il, che – com’è intuibile – porterà con sé nuove regole. L’ipotesi del, su cui l’esecutivo pare lavorare per cercare di trovare una mediazione e placare le proteste dei governatori e dei ministri del centro-destra, potrebbe entrare in vigore dopo il 6 aprile, dunque dopo le festività pasquali., le regole delsi puòè previsto Sebbene i numeri dei contagi siano ancora molto alti – solo ieri, giovedì 25 marzo, sono stati 23.696 i nuovi casi e 460 i morti – la pressione è forte. Come riferisce il ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, nuovo decreto: ipotesi zone in 'giallo rafforzato' con bar e ristoranti aperti - Corriere : Nel nuovo decreto l’ipotesi «giallo rafforzato»: bar e ristoranti aperti fino alle 16, weekend blindati - Corriere : ?? Ecco cosa prevede la fascia gialla rafforzata - iofausto : RT @dottorbarbieri: SI APPRENDE (per cui 'non è la decisione ufficiale') Lazio arancione, Valle d'Aosta rossa. Calabria arancione e Campan… - gabrielbosc : RT @dottorbarbieri: SI APPRENDE (per cui 'non è la decisione ufficiale') Lazio arancione, Valle d'Aosta rossa. Calabria arancione e Campan… -