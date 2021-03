Giallo rafforzato, il nuovo colore dopo Pasqua: ecco cosa cambia per bar, ristoranti e parrucchieri (Di venerdì 26 marzo 2021) L’Italia sarà divisa in “fasce colorate” ancora per una settimana, poi per Pasqua tutto il territorio nazionale si “tingerà” di rosso. Una misure uniforme voluta dal Governo, un po’ come era accaduto a Natale, per arginare la diffusione del virus e scongiurare situazioni che non farebbero altro che peggiorare la condizione attuale. Nonostante il Paese sia perlopiù in zona rossa, con qualche Regione in fascia arancione, i nuovi casi sono sempre molti: solo ieri si sono registrati 23.696 positivi e 460 morti, con un incremento delle terapie intensive. E se oggi la Nazione, dopo il monitoraggio settimanale dell’ISS, si prepara a cambiare nuovamente colore (con il Lazio che va verso l’arancione), cosa succederà dopo Pasqua? Leggi anche: Lazio arancione, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 marzo 2021) L’Italia sarà divisa in “fasce colorate” ancora per una settimana, poi pertutto il territorio nazionale si “tingerà” di rosso. Una misure uniforme voluta dal Governo, un po’ come era accaduto a Natale, per arginare la diffusione del virus e scongiurare situazioni che non farebbero altro che peggiorare la condizione attuale. Nonostante il Paese sia perlopiù in zona rossa, con qualche Regione in fascia arancione, i nuovi casi sono sempre molti: solo ieri si sono registrati 23.696 positivi e 460 morti, con un incremento delle terapie intensive. E se oggi la Nazione,il monitoraggio settimanale dell’ISS, si prepara are nuovamente(con il Lazio che va verso l’arancione),succederà? Leggi anche: Lazio arancione, ...

