Ghost of Tsushima | dal regista di John Wick arriva il film dell’esclusiva di successo PS4

(Di venerdì 26 marzo 2021)of, il titolo diper PlayStation 4 di Sony e Sucker Punch, sta per ricevere un trattamento cinematografico diretto daldi, Chad Stahelski. Il gioco, che vede protagonista il guerriero samurai Jin Sakai combattere un enorme esercito mongolo per proteggere l’isola di, è pesantemente ispirato ai classicidi samurai come quelli di Akira Kurosawa, quindi un adattamento cinematografico sembra un passaggio piuttosto naturale. “Siamo entusiasti di collaborare con Chad e 87Eleven Entertainment, per portare la loro visione della storia di Jin sul grande schermo“, ha dichiarato Asad Qizilbash, capo di PlayStation Productions, in una dichiarazione a Deadline. “Amiamo lavorare con partner creativi come ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ghost Tsushima

of, il titolo di successo per PlayStation 4 di Sony e Sucker Punch, sta per ricevere un trattamento cinematografico diretto dal regista di John Wick, Chad Stahelski. Il gioco, che vede ...Svariati i progetti nei quali è coinvolto Chad Stahelski, da "John Wick 4" a "L'uomo che veniva dal nulla", fino a "Highlander " L'ultimo immortale"Il popolare videogioco per PlayStation Ghost of Tsushima diventerà un film. A svilupparlo saranno la Sony Pictures e la PlayStation Productions che hanno scelto come regista Chad Stahelski. La storia ...Prima di lui lo hanno ricevuto rispettivamente Ghost of Tsushima e Days Gone. A settembre l'annuncio del sequel di God of War: qual è la data di uscita? Durante lo showcase di settembre, è stato ...