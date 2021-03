Gesesa e Fai insieme per “M’illumino di meno” | l’iniziativa di Caterpillar

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutidi2021, ovvero la Giornata del Risparmio Energetico, vedrà, oggi,e la delegazione FAI di Benevento “Spegnersi” per alcuni minuti o frazioni di ore. Evento nato nel 2005 grazie ai conduttori del programma radiofonico(Rai Radio 2) e divenuto in breve tempo estremamente famoso a livello mondiale, prende il proprio nome dai celeberrimi versi poetici di Giuseppe Ungaretti “d’immenso” all’interno della poesia “Mattina” scritta il 26 gennaio 1917. L’obiettivo della manifestazione concerne la riduzione del consumo energetico attraverso lo spegnimento di luci e dispositivi elettrici non indispensabili e il suo assoluto valore ecosostenibile è stato riconosciuto dal Parlamento Europeo nel 2008 e in seguito anche dall’ANCI (Associazione ...