Germania. La Corte Suprema ha sospeso la ratifica del Recovery Fund (Di venerdì 26 marzo 2021) In attesa di una sua pronuncia su un ricorso urgente. L'atto di sospensione è infatti la conseguenza della mozione presentata dall'economista Lucke, uno dei fondatori dell'AfD: "alcuni Stati dell'Ue potrebbero non essere in grado di ripagare la loro quota di debito, che così potrebbe finire a carico dei Paesi "creditori". Raffaele Panico Il punto è questo: al momento sono 13 i Paesi che hanno dato il via libera sulle risorse. Tra i primi annoveriamo i Parlamenti di Italia, Francia, Croazia, Malta e Slovenia, Cipro, Portogallo e Bulgaria, e sono otto. Negli ultimi giorni il via libera era arrivato anche da Spagna, Belgio, Grecia, Lussemburgo e Lettonia, arrivando pertanto a 13 i Paesi membri che hanno completato la procedura. Nelle scorse settimane Bruxelles aveva più volte sollecitato i Paesi a completare la ratifica entro la fine di marzo, per rendere disponibili le ...

