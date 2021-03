Germania, la Corte Suprema ha bloccato la ratifica del Recovery Fund (Di venerdì 26 marzo 2021) La Corte Suprema tedesca ha sospeso l’iter di approvazione della legge di ratifica del Recovery Fund: il giorno dopo il via libera da parte del Bundestag, oggi anche il Bundesrat aveva approvato in via definitiva la partecipazione della Germania al programma di aiuti da 750 miliardi di euro per la lotta alla pandemia. I giudici di Karlsruhe però sono intervenuti con una risoluzione urgente che vieta al presidente federale Frank-Walter Steinmeier di firmare la legge, in attesa di una pronuncia definitiva da parte della Corte. Le motivazioni della decisione non sono ancora state rese note. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Latedesca ha sospeso l’iter di approvazione della legge didel: il giorno dopo il via libera da parte del Bundestag, oggi anche il Bundesrat aveva approvato in via definitiva la partecipazione dellaal programma di aiuti da 750 miliardi di euro per la lotta alla pandemia. I giudici di Karlsruhe però sono intervenuti con una risoluzione urgente che vieta al presidente federale Frank-Walter Steinmeier di firmare la legge, in attesa di una pronuncia definitiva da parte della. Le motivazioni della decisione non sono ancora state rese note. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Germania, la Corte Suprema sospende la ratifica del Recovery Fund

Germania: Corte costituzionale sospende processo di ratifica Fondo ripresa Ue La Corte costituzionale federale (BVerfg) ha sospeso il processo di ratifica del Fondo per la ripresa dell'Ue, approvato dal Bundestag ...

