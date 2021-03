Germania, la Corte Suprema ha bloccato la ratifica del Recovery Fund (Di venerdì 26 marzo 2021) Dalla Germania arriva la notizia che la Corte Suprema tedesca ha sospeso l’iter di approvazione del Recovery Fund. I giudici di Karlsruhe sono intervenuti con una risoluzione urgente che non autorizza il presidente federale Frank-Walter Steinmeier a firmare la legge, in attesa di una pronuncia definitiva da parte della Corte. Le motivazioni della decisione non sono ancora state rese note.



Tra i critici del Recovery Fund in Germania c’è il fondatore dell’Alternative für Deutschland, Bernd Lucke, che con il suo “Bündnis Bürgerwille” aveva già annunciato all’inizio della settimana di volersi rivolgere alla Corte costituzionale. Come riporta Il Fatto, “la tesi è la seguente: alcuni Stati Ue potrebbero non essere in ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 26 marzo 2021) Dallaarriva la notizia che latedesca ha sospeso l’iter di approvazione del. I giudici di Karlsruhe sono intervenuti con una risoluzione urgente che non autorizza il presidente federale Frank-Walter Steinmeier a firmare la legge, in attesa di una pronuncia definitiva da parte della. Le motivazioni della decisione non sono ancora state rese note.Tra i critici delinc’è il fondatore dell’Alternative für Deutschland, Bernd Lucke, che con il suo “Bündnis Bürgerwille” aveva già annunciato all’inizio della settimana di volersi rivolgere allacostituzionale. Come riporta Il Fatto, “la tesi è la seguente: alcuni Stati Ue potrebbero non essere in ...

Advertising

ALESSIO_ARGIOLA : RT @OGiannino: Corte di Francoforte non molla mai. Finché Germania considera debito comune EU uso improprio di risorse, si capisce Draghi r… - Dittateuro : @Comunardo - Dittateuro : @AlbertoBagnai @Giovaguerrato - tfabiani2 : RT @RaiNews: La decisione dopo il procedimento in via d'urgenza presentato dal fondatore di Afd, l'economista anti-euro Bernd Lucke #Recove… - Dittateuro : -