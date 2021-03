GdS Inter, tesoro Lautaro Martinez: ora vale (almeno) 80 milioni (Di venerdì 26 marzo 2021) L’Inter si gode Lautaro Martinez Arrivato nell’estate del 2018 come una promessa, con il passare delle stagioni ha dato ragione all’Inter confermando la bontà dell’investimento del club nerazzurro che lo ha portato a Milano dal Racing de Avellaneda per 25 milioni di euro. Cifra irrisoria se si pensa al valore del giocatore che, per la Gazzetta dello Sport, oggi è di almeno 80 milioni di euro. L’argentino in questa stagione ha già eguagliato il suo numero di reti messe a segno in 35 dello scorso campionato e si prepara ad aumentare ancora il suo personalissimo bottino nelle 11 partite che mancano alla fine del torneo. *Lautaro Martinez* of FC Internazionale celebrates after scoring the goalIl suo futuro è solo ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) L’si godeArrivato nell’estate del 2018 come una promessa, con il passare delle stagioni ha dato ragione all’confermando la bontà dell’investimento del club nerazzurro che lo ha portato a Milano dal Racing de Avellaneda per 25di euro. Cifra irrisoria se si pensa al valore del giocatore che, per la Gazzetta dello Sport, oggi è di80di euro. L’argentino in questa stagione ha già eguagliato il suo numero di reti messe a segno in 35 dello scorso campionato e si prepara ad aumentare ancora il suo personalissimo bottino nelle 11 partite che mancano alla fine del torneo. ** of FCnazionale celebrates after scoring the goalIl suo futuro è solo ...

Advertising

FcInterNewsit : GdS - Inter, Lautaro un affare: oggi vale almeno 80 mln, trovato l'accordo per il rinnovo. E non ci sarà più la cla… - capuanogio : Pressioni sull’ATS che domani dovrà dare l’eventuale via libera ai nazionali dopo lo stop di #InterSassuolo: #Inter… - forumJuventus : CdS-GdS- La frecciata di Pirlo e il nervosismo dell'Inter. Il tecnico: 'Noi sempre in campo', da Milano: 'Volevamo… - fcin1908it : GdS – Inter, Lautaro è il gioiello di casa: vale 80 mln. E con Lukaku è diventato letale - interenazionale : RT @fcin1908it: GdS – Inter, i nazionali tirano il fiato: male i croati, Lukaku segna. Il migliore… -