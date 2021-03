Gaich strega l’Italia e il Benevento pensa al riscatto anticipato

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiha scoperto Adolfo Julián. La prima rete con lo Spezia ha avuto il sapore del benvenuto, quella con la Juventus è parsa invece come una sorta di consacrazione. I giudizi e i paragoni, si sa, corrono veloci nel mondo del calcio e il rischio a volte è di bruciare le aspettative. E’ bastato poco affinché intorno al ragazzo di Bengolea si accendessero le luci dei riflettori. Le voci di mercato hanno iniziato a rincorrersi, raccontando dell’interessamento di diversi club per classe 1999. Attenzioni amplificate dal gol messo a segno oggi contro il Giappone con la Nazionale Under 23 dell’Argentina. Il tutto, però, senza tener conto di un dettaglio per nulla insignificante: la volontà del. Il club giallorosso ha avuto il merito di puntare con decisione su ...