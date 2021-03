Gaich non si ferma più: ecco il gol con la nazionale argentina (VIDEO) (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora Gaich, sempre Adolfo Gaich. Dopo aver conquistato le prime pagine grazie al gol segnato alla Juventus domenica scorsa, El Tanque si è ripetuto questa mattina nel match tra la sua argentina e il Giappone, primo di due test tra le due selezioni under 23 in vista delle Olimpiadi di Tokyo. La gara è iniziata alle 11 e a fine primo tempo il punteggio è sull’1-0 grazie proprio al sigillo di testa della punta giallorossa, abile a sfruttare un cross di Vargas dalla destra e a piazzare la palla sotto la traversa. SEGUONO AGGIORNAMENTI #Sub23 ? Amistoso internacional ? Japón 0 ?? – @argentina 1 ?? ? Así fue el gol del Tanque Gaich ?pic.twitter.com/AWgBTfTNcv — Selección argentina ?? (@argentina) March 26, 2021 L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora, sempre Adolfo. Dopo aver conquistato le prime pagine grazie al gol segnato alla Juventus domenica scorsa, El Tanque si è ripetuto questa mattina nel match tra la suae il Giappone, primo di due test tra le due selezioni under 23 in vista delle Olimpiadi di Tokyo. La gara è iniziata alle 11 e a fine primo tempo il punteggio è sull’1-0 grazie proprio al sigillo di testa della punta giallorossa, abile a sfruttare un cross di Vargas dalla destra e a piazzare la palla sotto la traversa. SEGUONO AGGIORNAMENTI #Sub23 ? Amistoso internacional ? Japón 0 ?? – @1 ?? ? Así fue el gol del Tanque?pic.twitter.com/AWgBTfTNcv — Selección?? (@) March 26, 2021 L'articolo proviene da ...

