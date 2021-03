Gabriele Di Bello, ‘non mollare mai’ il motto nello sport che vale per la vita (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – Tra il dire e il fare, la voglia di mettersi in gioco, dentro e fuori la vasca. È questo, il vero carburante di Gabriele Di Bello, 26 anni, campione di nuoto e attore della fiction Rai ‘Ognuno è perfetto’. “Perché il nuoto? Mi ricordo che da piccolo – avrò avuto 11 anni – ero in vacanza con i miei a Riccione e non sapendo nuotare bene, restavo a galla a cagnolino. Ma ogni volta che cercassero di portarmi più a largo, avevo paura”. Da Riccione però, Gabriele si è spinto a fino a Dubai, sul podio delle Special Olympics del 2019 dove ha collezionato un bronzo nei 50 metri stile libero e nei 50 delfino. “Pensavi di vincere?”, gli chiediamo. “Sai, un po’a tutti capita di pensarlo. Quella di Dubai, è stata un’esperienza magnifica, a partire dall’organizzazione– e aggiunge sorridendo– ho festeggiato il traguardo con una bottiglia di spumante, sì quella ci sta sempre bene”. Leggi su dire (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – Tra il dire e il fare, la voglia di mettersi in gioco, dentro e fuori la vasca. È questo, il vero carburante di Gabriele Di Bello, 26 anni, campione di nuoto e attore della fiction Rai ‘Ognuno è perfetto’. “Perché il nuoto? Mi ricordo che da piccolo – avrò avuto 11 anni – ero in vacanza con i miei a Riccione e non sapendo nuotare bene, restavo a galla a cagnolino. Ma ogni volta che cercassero di portarmi più a largo, avevo paura”. Da Riccione però, Gabriele si è spinto a fino a Dubai, sul podio delle Special Olympics del 2019 dove ha collezionato un bronzo nei 50 metri stile libero e nei 50 delfino. “Pensavi di vincere?”, gli chiediamo. “Sai, un po’a tutti capita di pensarlo. Quella di Dubai, è stata un’esperienza magnifica, a partire dall’organizzazione– e aggiunge sorridendo– ho festeggiato il traguardo con una bottiglia di spumante, sì quella ci sta sempre bene”.

